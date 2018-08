PSG doet nieuwe poging om Boateng te halen, AS Monaco aast op Promes

Jan Oblak staat op het punt een nieuw contract te tekenen bij Atlético Madrid. De doelman kan flink meer verdienen in de Spaanse hoofdstad. Mocht hij een nieuwe verbintenis aangaan dan wordt zijn transferclausule 200 miljoen euro, stelt het Spaanse AS.



De Sloveense keeper kwam in 2014 over van Benfica. Bij 'Los Rojiblancos' volgde Oblak Thibaut Courtois op. De Belgische doelman keerde terug bij Chelsea om deze zomer weer in Madrid neer te strijken, bij grote concurrent Real.



De nu 25-jarige Oblak stond 160 keer onder de lat bij Atlético en wordt inmiddels steevast genoemd in het rijtje van beste keepers ter wereld.



Reden genoeg voor topclubs als Paris Saint-Germain en Chelsea om de portemonnee te trekken voor Oblak. Biedingen op de Sloveen werden echter resoluut van tafel geveegd door de clubleiding van Atlético. Inmiddels hebben beide clubs al een andere doelman aangetrokken.



De winnaar van de Europa League is echter bang dat binnenkort een andere club 100 miljoen euro overmaakt naar Madrid, om aan de huidige transferclausule te voldoen. Daarom heeft Atlético besloten om het contract van zijn doelman flink op te waarden en de vastgestelde transfersom te verdubbelen.