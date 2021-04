PSG knokt zich ondanks nederlaag naar halve finale na spektakel tegen Bayern

Door Dennis van Bergen Het laatste fluitsignaal laat nog enkele seconden op zich wachten in Parc des Princes, als de ogen van Kylian Mbappé afdwalen naar de donkere hemel boven Parijs. Een moment van bezinning lijkt het, na wéér een zinderende strijd tussen Paris Saint-Germain en Bayern München. De halve finale van de Champions League is een feit voor de Franse ploeg. En dat vooruitzicht prikkelt zichtbaar de gedachten van aanvaller, op wie de Duitsers -opnieuw- amper vat hebben gekregen. Wat te denken van dat passje op Neymar, die stuit op Bayern-doelman Manuel Neuer. Of van het voorwerk op opnieuw de Braziliaan, die zijn inzet dan op de paal ziet eindigen. Frustratie spat van het gezicht van de Fransman wanneer hij een doelpunt tien minuten voor tijd afgekeurd ziet worden vanwege buitenspel. Mbappé dus. Hij, de artiest voor wie geen podium groot genoeg is. Die briljante dribbels koppelt aan een haast bovenmenselijke efficiency. En die, tot zijn optreden van gisteravond, al goed was voor 166 doelpunten in 265 duels. Waarvan dit seizoen al acht in de Champions League. Zinderende statistieken zijn het voor een nog altijd pas 22-jarige speler.

Aanvalslust

In die zin is het een zegen voor het voetbal dat Mbappé straks in elk geval ook nog twee halve finale-wedstrijden speelt met Paris Saint-Germain, voordat hij mogelijk de overstap maakt naar Real Madrid. Dit na een kwartfinale die voor een behoorlijk deel contrasteert met de heenwedstrijd in München, waarin Bayern ondanks 31 doelpogingen met 3-2 verloor. Hoewel het in Parijs de Fransen zijn die met name via Neymar de kansen krijgen voor de pauze, zijn het de Duitsers die kort voor rust op 0-1 voorsprong komen via Eric Maxim Choupo-Moting.