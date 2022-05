PSG legt tientallen miljoenen op tafel voor verdediger Mendes, Inter zwaait Perisic uit

Lionel Messi geraakt door fluitcon­cer­ten: ‘Mijn kinderen begrepen er niets van’

Het eerste seizoen van Lionel Messi in een ander shirt dan dat van FC Barcelona zit erop. In dienst van Paris Saint-Germain moesten de Argentijnse vedette en de Franse club nog even aan elkaar wennen, zo bleek ook uit het feit dat hij soms werd uitgefloten.

7:23