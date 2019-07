PSG lijft Bakker definitief in, PSV stalt Mauro Júnior bij Heracles

RKC Waalwijk heeft doelman Etienne Vaessen voor nog een extra jaar vastgelegd. Zijn verbintenis is verlengd tot medio 2022. De 23-jarige goalie had in maart al bijgetekend tot de zomer van 2021. De technische leiding RKC is zeer tevreden over de ontwikkeling van Vaessen. Daardoor is zijn contract nu opengebroken, opgewaardeerd en verlengd.



,,Hij is het perfecte voorbeeld van wat RKC nastreeft om jonge profs de tijd en ruimte te geven om zichzelf te ontwikkelen en beter te worden”, laat algemeen directeur Frank van Mosselveld weten. ,,Met belangrijke reddingen heeft hij ons in de beslissende fase van het seizoen meer dan eens op de been gehouden. Etienne heeft dit dan ook zelf afgedwongen en hopelijk kan hij deze lijn doorzetten in de eredivisie.”