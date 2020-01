PSG mengt zich in strijd om Eriksen, grijpt PSV naast Rodríguez?

Sinds 1 januari is de transfermarkt weer open en er zijn genoeg ploegen in Europa die gaten in de defensie moeten dichten of juist een goaltjesdief nodig hebben. In TransferTalk houden we dagelijks alle geruchten en voltooide transfers bij.

Bayern heeft interesse in Meunier

Bayern Munchen is volgens het Duitse Bild geïnteresseerd om Thomas Meunier over te nemen van Paris Saint Germain. De rechtsback heeft nog een contract tot de zomer en hoeft dus niet veel te kosten. De international van België moet de problemen bij Bayern achterin oplossen, waar de spoeling vrij dun is.

Volledig scherm Thomas Meunier. © AFP

PSG mengt zich in strijd om Eriksen

Paris Saint-Germain wil werk maken van de komst van Christian Eriksen. Volgens The Mirror wil PSG de Deense middenvelder wegkapen bij Inter, dat in vergevorderde onderhandelingen is met de ex-Ajacied. Het contract van Eriksen bij Tottenham Hotspur loopt deze zomer af.

Volledig scherm Christian Eriksen. © Getty Images

United wil Pochettino in de zomer

Volgens The Independent wil Manchester United in de zomer Mauricio Pochettino aanstellen als hun nieuwe manager. Verschillende bestuursleden zouden in Pochettino nog altijd de ideale kandidaat zien voor het trainerschap op Old Trafford. Pochettino was van 2014 tot 2019 manager bij Tottenham Hotspur en werd in November ontslagen bij de Champions League finalist van vorig jaar.

Volledig scherm Mauricio Pochettino. © AFP

Spartaan Veldwijk rondt transfer naar Zuid-Korea af

Lars Veldwijk verlaat Sparta per direct en vervolgt zijn carrière bij het Zuid-Koreaanse Jeonbuk Hyundai. De 28-jarige spits, die al enige tijd bezig was met het afronden van de overgang, heeft voor twee seizoenen getekend bij de regerend landskampioen van Zuid-Korea. Veldwijk speelde sinds de zomer van 2018 voor Sparta, waarmee hij vorig seizoen promoveerde naar de eredivisie. Voor Veldwijk wordt het zijn vierde club in het buitenland; hij speelde in het verleden bij het Engelse Nottingham Forest, het Belgische KV Kortrijk en het Noorse Aalesunds.

Volledig scherm Lars Veldwijk. © foto: Carla Vos

Centrale verdediger Marin Pongracic van Salzburg naar Wolfsburg

Het VFL Wolfsburg van Wout Weghorst heeft een nieuwe centrale verdediger aangetrokken. Marin Pongracic komt voor 10 miljoen over van Red Bull Salzburg. De in Duitsland geboren verdediger met Kroatische roots tekent een contract tot de zomer van 2024.

PSV dreigt naast Ricardo Rodríguez te grijpen

Ricardo Rodríguez komt niet naar PSV. Volgens Italiaanse journalisten zou AC Milan de Zwitserse linksback aan Fenerbahçe van de hand willen doen. Gianluca Di Domenico onderhandelt vandaag met de Italiaanse club over een overgang.

Nederlandse clubs geïnteresseerd in Celtic spits

Celtic-spits en Ivoriaans-international Vakoun Bayo staat in de belangstelling van enkele Nederlandse en Zweedse clubs, zo meldt de Schotse versie van The Sun. Bayo, die pas vorige winter overkwam van Dunajska Streda uit Slowakije, heeft mede door blessures pas 13 wedstrijden gespeeld voor de Schotse kampioen. Hij heeft daarom bij de clubleiding gevraagd om verhuurd te worden.

Volledig scherm Vakoun Bayo. © BSR Agency

Real keeper Lunin opnieuw verhuurd

Real Madrid heeft de Oekraïner Andriy Lunin terug gehaald van zijn huurperiode bij Real Valladolid en meteen weer verhuurd aan Real Oviedo. De 20-jarige sluitpost, die vorig jaar ook al niet zo succesvol was bij Leganés, hoopt op meer minuten bij de nummer 17 van de Segunda División. Bij Real Valladolid moest hij de Spanjaard Jordi Masip voor zich dulden. Hij keepte alleen tijdens een duel om de Copa del Rey, het Spaanse bekertoernooi.

Gedson Fernandes voor 18 maanden naar Spurs

Tottenham Hotspur FC heeft zich versterkt met Gedson Fernandes. De 21-jarige middenvelder van Benfica wordt achttien maanden gehuurd, daarna heeft Spurs een optie tot koop van 50 miljoen euro. José Mourinho was met zijn ploeg op zoek naar versterkingen om te stijgen op de ranglijst. Spurs staat momenteel achtste in de Premier League.

Cavani buiten wedstrijdselectie PSG

Paris Saint-Germain neemt het vanavond tegen AS Monaco op zónder Edinson Cavani. De aanvaller wordt buiten de selectie gehouden, omdat hij onderhandelt over een transfer naar Atlético Madrid. Cavani is dit seizoen bankzitter in Parijs. De spits moet Mauro Icardi voor zich dulden.

Volledig scherm Edinson Cavani naast Leandro Paredes (l) en Julian Draxler. © AFP

Nordfeldt kiest voor Genclerbirligi

Voormalig doelman van SC Heerenveen Kristoffer Nordfeldt verkast naar Turkije. De 30-jarige sluitpost, die tussen 2012 en 2015 het Friese doel verdedigde, heeft een contract getekend bij Genclerbirligi. Dat is de nummer dertien van de Turkse competitie. Nordfeldt was dit seizoen bankzitter bij Swansea City.

Volledig scherm Kristoffer Nordfeldt (l). © Getty Images

Razvan Marin op weg naar Club Brugge

Ajacied Razvan Marin is op weg naar de uitgang. Hij keert mogelijk terug naar België omdat Club Brugge interesse heeft getoond in de 23-jarige Roemeen. Marin, die vorige week in de oefenwedstrijd tegen de Belgen nog 45 minuten meespeelde, wil met het oog op de play-offs en mogelijk EK met Roemenië zo veel mogelijk spelen. Bij Ajax is het uitzicht op speeltijd niet groot. Op dit moment dreigt Marin de concurrentiestrijd op het middenveld te verliezen van de 17-jarige Ryan Gravenberch.

Volledig scherm Razvan Marin. © ANP Sport

Einde huurperiode Dicko bij Vitesse dreigt

Volledig scherm Nouha Dicko. © BSR Agency De huurperiode van Nouha Dicko bij Vitesse dreigt abrupt te eindigen. Hull City wil de Frans-Malinees deze winter nog verkopen. Zodoende ontvangt de Engelse club nog een transfervergoeding voor de spits. Dicko (27) heeft een aflopend contract bij Hull City. Bij de club uit het Championship in Engeland is zijn rol uitgespeeld. Daarom is de Frans-Malinees dit seizoen ook uitgeleend aan Vitesse. Manager Grant McCann heeft afgelopen weekeinde tegenover de Hull Daily Mail aangegeven dat City ‘bereid is’ de huurperiode bij Vitesse te beëindigen als een winterse verkoop mogelijk is. McCann stelt dat er ‘veel interesse’ is voor Dicko. De spits heeft in de eredivisie in twaalf optredens vier keer gescoord. Hij trof ook doel in de KNVB-beker, tegen De Graafschap.

Casal op weg naar PSV voor transfer Pereiro

Volledig scherm 08-01-2020: Voetbal: Trainingskamp PSV: Doha Gaston Pereiro of PSV © BSR Agency De zaakwaarnemer van Gastón Pereiro is onderweg naar Eindhoven om een transfer van Gastón Pereiro naar FC Cincinnati rond te kunnen maken. Dat heeft hij beloofd aan Pereiro zelf en de clubleiding van PSV. Casal gold de afgelopen jaren niet als de meest betrouwbare en standvastige gesprekspartner, dus PSV houdt begrijpelijkerwijs een stevige slag om de arm. Pereiro zelf wil wel naar de Major League Soccer, ook al had hij zelf liever in Europa gespeeld. De verdiensten in Amerika zijn goed en het niveau is wel stijgende. PSV en FC Cincinnati worden het eens over de voorwaarden waaronder een transfer kan plaatsvinden, zo is gebleken uit een inventarisatieronde. Pereiro heeft nog maar een contract voor een half jaar en Cincinnati wil naar schatting ongeveer 2,5 miljoen euro voor hem betalen.

Fraaie transfer lonkt voor El Allouchi

Volledig scherm Mounir El Allouchi. © BSR Agency Er bestaat serieuze buitenlandse belangstelling voor Mounir El Allouchi. Club en speler moeten op korte termijn beslissen of een transfer van de NAC-middenvelder voor iedereen het beste is. Mounir El Allouchi mag zich verheugen op een buitenlands avontuur. Is het niet deze transferwindow dan toch zeker in de zomer, zo wordt langs meerdere kanalen bevestigd. Clubs uit Oost-Europa en het Midden-Oosten (Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten) hebben hem in het vizier en zijn bereid om een kleine vergoeding te betalen om de middenvelder in te lijven. Vanwege zijn verdiensten voor NAC is de club bereid mee te werken aan een transfer, mits alle betrokken partijen er beter van worden. El Allouchi was een belangrijke pion bij de promotie van 2017. Nooit was de Roosendaler onomstreden en toch was hij onder Marinus Dijkhuizen, Stijn Vreven, Mitchell van der Gaag en Ruud Brood altijd een vaste waarde.