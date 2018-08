PSG wil Rabiot ruilen voor Rakitic, Ndidi nog jaren bij Leicester

Werner wil nog niet naar Real

De Duitse international Timo Werner (22) wil vooralsnog niet naar Real Madrid. Tenminste, dat beweert de trainer en technisch directeur Ralf Rangnick van zijn huidige club RB Leipzig. ,,Voor ons is Real Madrid geen thema'', reageerde hij op berichtgeving in Spaanse kranten over de Madrileense belangstelling voor de getalenteerde aanvaller. ,,Timo heeft meer dan eens intern al aangegeven en ook in interviews gezegd dat hij komend jaar absoluut in Leipzig wil blijven. Hij wil daarna ook nog graag een seizoen onder Julian Nagelsmann spelen. We gaan daarom de komende weken met elkaar in gesprek om zijn contract tussentijds te verlengen.''



Het huidige contract van Werner loopt in de zomer van 2020 af. Na dit seizoen is Nagelsmann de nieuwe trainer van RB Leipzig.

Lees ook Amrabat en Boëtius richting uitgang bij Feyenoord, Werner wil niet naar Real Lees meer

Volledig scherm Timo Werner. © REUTERS

Ruil tussen Rabiot en Rakitic?

Paris Saint-Germain overweegt een lijntje uit te leggen naar Ivan Rakitic van Barcelona, meldt Mundo Deportivo. De middenvelder heeft een afkoopsom van 125 miljoen euro in zijn contract staan en dat is voor PSG geen onoverkomelijk bedrag. De Franse topclub die vorig jaar al diep in de buidel tastte voor Neymar en Kylian Mbappé, zou Adrien Rabiot als ruilwaar in de deal kunnen betrekken. De Fransman weigert voorlopig zijn contract in Parijs te verlengen.

Volledig scherm Ivan Rakitic. © AFP

Drietal zorgt voor roerige weken bij Feyenoord

Feyenoord heeft een goed gevoel na de winst op Excelsior, maar in de selectie rommelt het. Sofyan Amrabat wil weg, Jean-Paul Boëtius moet weg en Tonny Vilhena hoopt nog op een transfer. Lees verder.

Leicester bindt Ndidi tot 2024

De toekomst van de Nigeriaanse international Wilfred Ndidi ligt voorlopig in Leicester. De plaatselijke club uit de Premier League heeft de 21-jarige middenvelder vastgelegd tot medio 2024. Hij kwam in januari 2017 over van KRC Genk in België en speelde sindsdien 52 duels voor Leicester City.

,,Ik vind het geweldig dat ik de komende zes jaar bij deze club mag blijven'', liet Ndidi opgetogen weten nadat hij zijn nieuwe contract had ondertekend. Hij werd in de afgelopen twee seizoenen bij zijn Engelse club uitgeroepen tot talent van het jaar.