PSG zet in op komst Zidane, Vriends blijft bij Sparta, Snoei terug bij Telstar

Hockey: Bully wint eerste duel van Alecto

In de strijd om een plek in de overgangsklasse hebben de vrouwen van Bully donderdagavond uitstekende zaken gedaan. Alecto werd in Oldenzaal op een 4-2 nederlaag getrakteerd, waardoor de ploeg van trainer Frank Geers in de ‘best of three’ op matchpoint staat. Aankomende zaterdag reist Bully af naar Leiderdorp voor het tweede duel. Bij winst promoveert de ploeg naar de overgangsklasse, bij een nederlaag valt zondagmiddag in Oldenzaal de beslissing.

9 juni