PSV akkoord met Baumgartl en werkt aan deal met VfB Stuttgart

Baumgartl is afgelopen week al in Eindhoven geweest om kennis te maken en te spreken over een transfer en heeft zijn zinnen gezet op een overgang naar de eredivisie. Hij wil dolgraag voor PSV spelen, maar moet nog even afwachten omdat PSV en VfB Stuttgart er nog volledig uit moeten komen. PSV heeft een bedrag van tussen de 8 en 10 miljoen euro voor hem over en moet nog wachten op een definitief akkoord.

De verdediger debuteerde in 2014 onder trainer Huub Stevens in de Bundesliga. Daarna kwam hij in vijf jaar in meer dan honderd duels uit voor de Duitse ploeg, die afgelopen seizoen voor de tweede keer in drie jaar naar de Tweede Bundesliga degradeerde. Baumgartl heeft minder ervaring dan Schwaab en kan zich onder meer coachend nog volop ontwikkelen, zo wordt hij gekenschetst door een oud-teamgenoot. Hij is enigszins met de vorige PSV-verdediger te vergelijken, maar geldt wel als iets sneller en wendbaarder.