PSV bij bereiken groepsfase CL zeker van pot 3

De landskampioen schuift een plek op, omdat Ludogorets al in de tweede voorronde van het miljoenenbal verrassend is uitgeschakeld door Videoton. Ajax, dat vanavond ten koste van Sturm Graz doorstootte naar de derde voorronde van de Champions League, is bij plaatsing voor de groepsfase ook verzekerd van pot 3.



Om in de groepsfase van de Champions League te geraken, moet PSV eerst nog de play-offs overleven. Maandag om 12.00 uur wordt geloot wie daarin de tegenstander van de ploeg van Mark van Bommel wordt. Vast staat dat de opponent uit de zogeheten 'kampioenenroute' voor de Champions League komt. Het eerste duel van het tweeluik wordt afgewerkt op 21 of 22 augustus, de return volgt een week later.