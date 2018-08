Ruildeal FC Groningen - Aalborg, Ajax wil Ziyech verleiden

TransferTalkWaar de markt in Engeland en Italië al is gesloten, komt nu ook in bijna alle andere Europese landen de transferdeadline in zicht. Nog vier dagen mogen spelers wisselen van club. Mis in onze rubriek TransferTalk niets van alle geruchten en voltooide transfers.

Ruildeal in de maak tussen FC Groningen en Aalborg

FC Groningen en Aalborg BK onderhandelen over een ruildeal tussen Tom van Weert en Jannik Pohl. Van Weert is vandaag al niet meer aanwezig bij de training van FC Groningen. De spits mag sinds vrijdag vertrekken van de club, nadat Van Weert zijn ongenoegen kenbaar maakte over zijn het verliezen van zijn basisplaats tegen De Graafschap. Tegenover het naderende vertrek van Van Weert staat waarschijnlijk de komst van Jannik Pohl. De 22-jarige Deense jeugdinternational deed maandagavond al niet meer mee met Aalborg, dat met 0-1 verloor van Esbjerg. Rafael van der Vaart kwam overigens als invaller binnen de lijnen bij Esbjerg. (Sander de Vries)

Houwen op huurbasis naar Telstar

Jeroen Houwen vertrekt van Vitesse naar Telstar. De keeper van de Arnhemse club speelt de rest van dit seizoen op huurbasis bij de eerstedivisionist uit Velsen-Zuid. Houwen (22) had dit seizoen geen uitzicht op speelminuten bij Vitesse. Eerste doelman Eduardo en reservekeeper Remko Pasveer staan hoger in de hiërarchie.



Houwen speelt sinds 2012 bij Vitesse. Vorig seizoen maakte de Limburger tegen FC Groningen (4-2 nederlaag) zijn debuut voor de Arnhemse eredivisionist. Houwen was de laatste maanden voor deze zomer eerste doelman, nadat Pasveer werd gepasseerd. Hij kwam daardoor tot twaalf optredens.



De voormalige jeugdinternational heeft bij Vitesse nog een contract tot 2021. Telstar heeft geen optie tot koop bedongen bij de huurovereenkomst. Bij de eerstedivisionist speelt ook Sven van Doorm, hij werd eerder deze zomer al gehuurd van Vitesse. Mike Snoei, ex-trainer van de Arnhemmers, is coach bij Telstar.

PSV broedt op toptransfer

PSV schaakt deze week op twee borden. Morgen moet de Champions League worden bereikt tegen BATE Borisov. Ook werkt men aan de komst van nog een middenvelder. Zoals in 2014 lukte met Guardado.



PSV onderneemt actie nu de kersverse aankoop Ryan Thomas meteen langdurig geblesseerd is geraakt. En misschien zet de clubleiding wel in op het halen van twéé middenvelders. Dat is afhankelijk van de vraag wat er voor 31 augustus met Bart Ramselaar gebeurt. Die speelt niet en wil en mag vertrekken.



Maar prioriteit heeft het dichten van het gat dat Thomas laat. Hij was specifiek gehaald om creativiteit toe te voegen aan het middenveld. Een speler met een pass die het spel versnelt. En ook een jongen met ervaring, onder meer als international.



Algemeen directeur Toon Gerbrands bevestigt dat de zoektocht loopt. ,,Voor Ryan is het tragisch dat hij bijna een seizoen wegvalt. En het is pech voor ons als je praat over balans in de selectie. We zijn druk bezig met het vinden van vervanging'', aldus Gerbrands.

Ajax wil nu verlengen met Ziyech

Aan het begin van de zomer leek Hakim Ziyech niet meer terug te keren in het Ajax-shirt, maar inmiddels is de spelmaker niet meer weg te denken uit het elftal dat vanavond Champions League-voetbal kan veiligstellen. De Telegraaf meldt dat Ajax Ziyech probeert te verleiden tot een langer verblijf met een opwaardering en verlenging van zijn tot 2021 lopende contract.



Trainer Eik ten Hag bevestigt dat Ajax met de contractverlenging bezig is. ,,Natuurlijk hebben we het daarover. De hiërarchie moet eruit blijken. Wat mij betreft tekent hij bij, maar dat is niet aan mij. Ik ben de trainer en kan slechts adviseren. Ik zou als clubleiding proberen bij te tekenen en op te hogen. We moeten de bijdrage die hij aan Ajax levert waarderen. We zijn al een tijdje in gesprek met elkaar. En als de transferwindow voorbij is en hij daadwerkelijk blijft, gaan we verder over zijn toekomst praten."

