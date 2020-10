PSV-coach Schmidt weet weinig van Europese opponenten

,,Om eerlijk te zijn heb ik op dit moment nog geen beeld van onze tegenstanders, maar alle teams in deze fase van het toernooi hebben kwaliteiten”, aldus trainer Roger Schmidt. ,,Ik zie het als een open groep, elke club heeft de kans om door te gaan en dat is natuurlijk ook ons doel.”

,,PAOK is een Griekse topclub, Granada een stabiele club in La Liga. Er liggen genoeg kansen voor ons denk ik. Een meevaller zou ik de loting niet willen noemen, want het zijn gewoon goede ploegen. PAOK heeft Benfica uitgeschakeld, dus dat zegt wel iets. Spaanse teams zijn meestal tactisch goed en ook goed aan de bal. Overwintering is natuurlijk ons doel en we maken zeker een goede kans. We onderschatten niemand en hebben na de overwinning op Rosenborg een goed gevoel.”