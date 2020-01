PSV-directie in Milaan om transfer Ricardo Rodríguez af te ronden

FC Twente wil terug naar de plek die het ooit bezat: de subtop

21:32 ENSCHEDE - Bij FC Twente staat de komende maanden alles in het teken van overleven in de eredivisie. Maar ondertussen mag de club best weer met bravoure vooruit kijken, zo liet algemeen directeur Paul van der Kraan dinsdagavond op de nieuwsjaarreceptie weten.