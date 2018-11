PSV-doelman Zoet klasse apart op Wembley: ‘Trots op hoe we hebben verdedigd’

Zoet was zeker voor de rust een klasse apart op Wembley. Vooral de dubbele redding op schoten van Christian Eriksen en Dele Alli sprak tot de verbeelding. Hij had ook in de tweede helft nog het gevoel dat PSV de zege of minimaal een punt over de streep ging trekken tegen het verder dominerende Tottenham Hotspur. ,,Met een minuut of tien te gaan, stonden we nog met 0-1 voor. Dan moet je tegenhouden en zorgen dat je geen goals tegen krijgt. Dat dat vervolgens wel gebeurt, is voor ons gewoon balen.”

Schram

De schram op zijn voorhoofd is een pijnlijk aandenken aan de 2-1 van Harry Kane, die via Nick Viergever voorbij Zoet ging. De doelman baalde stevig, maar haalde ook een positief punt aan. ,,Ik denk dat we trots mogen zijn op hoe we hebben verdedigd, niet op hoe we hebben gevoetbald.” Lag dat laatste aan de klasse van Spurs of het spel van PSV in balbezit? ,,Vooral aan de klasse van Spurs. Als je het realistisch bekijkt, hebben we het twee wedstrijden moeilijk gehad tegen hen. Bij ons was het gewoon nét niet.”

De Europa League is nu het maximaal haalbare voor PSV, dat momenteel met één punt vierde staat in poule B. Zoet vindt echter niet dat PSV kansloos is uitgeschakeld in de Champions League. ,,In deze moeilijke poule hebben we toch kansjes gehad om een resultaat te halen. Nu gaan we zaterdag (De Graafschap-uit, red.) maar voor de twaalfde overwinning op rij in de competitie”, zei de doelman.