PSV en Cincinnati FC bereiken akkoord over Pereiro

Cincinnati, waar Rons Jans hoofdtrainer is, hoopt een deal binnen 24 uur rond te maken en Pereiro aan de selectie te kunnen toevoegen. Hij kan in de Major League Soccer een vermogen verdienen en daarop lijkt een deal niet af te ketsen. Of Cincinnati in de plannen van zijn zaakwaarnemer Paco Casal past, is nog steeds niet honderd procent duidelijk. Bij PSV is men op de hoede voor de Uruguyaanse mediatycoon en spelersmakelaar, die in extremis van links naar rechts en weer terug bleek te kunnen sturen.