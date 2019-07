PSV - FC Basel

De ploeg van Van Bommel eindigde afgelopen seizoen in de eredivisie als tweede achter Ajax. PSV is de eerste Nederlandse club die dit seizoen een officiële wedstrijd speelt. De Eindhovenaren ontvangen Basel vanaf 20.00 uur in het Philips Stadion, volgende week dinsdag is de return in het St. Jakob-Park. Tussendoor speelt PSV ook nog voor de Johan Cruijff Schaal. De Brabanders nemen het zaterdagavond in Amsterdam op tegen landskampioen en bekerwinnaar Ajax.