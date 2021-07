PSV - Galatasaray

Hoe geplaagd TeamNL op dag 5 van de Spelen transfor­meer­de in een medaillefa­briek

15:14 Het was miserie in het kwadraat bij TeamNL, maar op dag vijf werd het chagrijn verdreven. Op Nederlands succesvolste olympische dag ooit, is de Hollandse oogst op stoom gekomen in olympisch Japan. ,,Hopelijk gaat het vanaf nu over medailles, in plaats van besmettingen.”