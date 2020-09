PSV geeft geen krimp in kwestie-Lammers

Talmen

PSV zit in een lastig parket. De club kan de geboden miljoenen (zeven in totaal) goed gebruiken, maar vindt dat Lammers behoorlijk wat meer waarde vertegenwoordigt. Complicerende factor is dat zijn contract volgend jaar al afloopt. Daarover is een geschil ontstaan met de zaakwaarnemer van Lammers, die het bloed onder de nagels vandaan heeft gehaald bij de leiding van PSV. Spelersmakelaar Reza Fazeli zou met PSV een mondeling akkoord hebben bereikt over een langer verblijf van de Goirlenaar. Hem wordt talmen in plaats van tekenen verweten.