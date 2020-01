PSV grijpt naast Rodríguez, Club Brugge wil Ajacied Marin

Er bestaat serieuze buitenlandse belangstelling voor Mounir El Allouchi. Club en speler moeten op korte termijn beslissen of een transfer van de NAC-middenvelder voor iedereen het beste is. Mounir El Allouchi mag zich verheugen op een buitenlands avontuur. Is het niet deze transferwindow dan toch zeker in de zomer, zo wordt langs meerdere kanalen bevestigd. Clubs uit Oost-Europa en het Midden-Oosten (Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten) hebben hem in het vizier en zijn bereid om een kleine vergoeding te betalen om de middenvelder in te lijven. Vanwege zijn verdiensten voor NAC is de club bereid mee te werken aan een transfer, mits alle betrokken partijen er beter van worden. El Allouchi was een belangrijke pion bij de promotie van 2017. Nooit was de Roosendaler onomstreden en toch was hij onder Marinus Dijkhuizen, Stijn Vreven, Mitchell van der Gaag en Ruud Brood altijd een vaste waarde.