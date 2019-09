PSV haalt jonge aanvaller uit België, Vertonghen kan naar Leverkusen

PSV haalt met Ngonge (19) nog een aanvaller voor Jong PSV

Cyril Ngonge sluit per direct op huurbasis aan bij Jong PSV. De 19-jarige aanvaller komt over van Club Brugge, waar hij al de nodige ervaring opdeed. Ngonge was al actief in Champions League-verband, maar wist geen definitieve doorbraak te forceren. PSV heeft ook een optie tot koop bedongen op de jonge aanvaller, die creativiteit moet toevoegen aan het momenteel wat dun bezette Jong PSV.



Door blessures bij de A-selectie is het beloftenteam enigszins uitgekleed en van kwaliteit ontdaan, wat leidde tot een matige competitiestart in de eerste divisie. Technisch manager John de Jong had de wens om nog een impuls te geven aan de ploeg en heeft dat nu met de huur van Ngonge kunnen realiseren. (Rik Elfrink)