PSV heeft interesse in ‘Koning Balverovering’ Stijn Spierings

Érick Gutiérrez lijkt PSV na dit seizoen te gaan verlaten

Bij PSV heeft Érick Gutiérrez een vertrekwens voor komende zomer. De Mexicaan vindt dat hij te weinig aan spelen toekomt in Eindhoven en wil in deze fase van zijn carrière voor een nieuw avontuur gaan, zo valt vanuit zijn omgeving te besluisteren. Op dit moment heeft hij nog geen competitie gekozen, maar er zijn meerdere opties om de volgende stap te zetten. Zijn management brengt ze in kaart.