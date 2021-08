PSV heeft nieuwe spits Carlos Vinícius twee jaar op huurbasis binnen

De deal kwam maandagavond rond, waardoor de Braziliaan op het vliegtuig kon stappen en alle formaliteiten kon afronden. Hij landde in de nacht van maandag op dinsdag in Rotterdam en dus werd het haastwerk. Dinsdagmiddag is Vinícius drie uur medisch gekeurd bij TopSupport in Eindhoven en daarna kon PSV de zaak afronden.

Vorig jaar speelde de 26-jarige aanvaller bij Tottenham Hotspur, waar hij met name in de in de Europa League succesvol was. PSV is met zijn komst klaar op de transfermarkt, althans aan de in-kant. Aan de uitgaande kant moet de uitgaande transfer van Nick Viergever naar Greuther Fürth nog bevestigd worden.