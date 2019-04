PSV heeft voor Álvarez concurrentie van Ajax

video Peet Bijen na oorwassing tegen RKC: ‘Geen reden tot paniek’

1 april WAALWIJK – FC Twente ging maandagavond hard onderuit bij RKC Waalwijk. Dat was even wennen voor de spelers van FC Twente, die sinds 30 november liefst vijftien duels op rij ongeslagen bleven. Voor verdediger Peet Bijen is het verlies echter geen reden om in paniek te raken.