PSV heeft (weer) oogje op doelman Anderlecht, Noppert voor twee jaar naar Heerenveen

Baanwiel­ren­ner Hoogland tweede op sprint in Nations Cup in Canada

MILTON - Baanwielrenner Jeffrey Hoogland heeft bij de Nations Cup-wedstrijd in het Canadese Milton genoegen moeten nemen met zilver. De Nijverdaller moest in de finale zijn meerdere erkennen in de Australiër Matthew Richardson, die in twee races wist te winnen. Vooral in de tweede race was het verschil groot: 5,249 seconden.

9:55