PSV hoopt dat in ieder geval Götze mee kan naar Griekenland

Europa LeaguePSV hoopt dat in ieder geval Mario Götze woensdag mee naar Athene kan voor het eerste van twee Europa League-duels met Olympiakos Piraeus. De 28-jarige routinier werkte de afgelopen weken aan zijn herstel en leek weer fit genoeg om aan te haken bij de wedstrijdselectie van de Eindhovenaren. Voor Cody Gakpo was dat eerder deze week nog minder zeker.

De 21-jarige Eindhovense aanvaller had de afgelopen weken enkelklachten en het was recent nog twijfelachtig of hij al kon meedoen aan het Europa League-duel van donderdagavond. Eerder zei trainer Roger Schmidt al dat Nick Viergever en Noni Madueke nog wat tijd nodig hebben om te herstellen.

Hersteltijd

PSV is zelf ook toe aan sportief herstel en zal hopen dat Götze snel weer in staat is om minuten te maken. Na twee maanden absentie lijkt het onmogelijk dat hij in Athene een hele wedstrijd kan spelen. Götze kwam sinds de winterstop nog helemaal niet in actie en Gakpo nog maar twee keer. Hun hersteltijd leek aanvankelijk beperkt, maar de ontwikkeling van de blessures vielen tegen. De ziekenboeg stroomde mede daardoor de afgelopen weken maar mondjesmaat leeg.

Götze is dit seizoen in dertien duels in actie gekomen voor PSV. Onder meer in de uitwedstrijd tegen het Spaanse Granada maakte hij een uitstekende indruk.