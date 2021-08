PSV hoopt op Götze als gids in ‘finale’: ‘De spanning van alles of niets, naar dat gevoel was ik weer op zoek’

Door Maarten Wijffels



Meer dan zestig wedstrijden speelde Mario Götze al op het hoofdpodium van de Champions League. Tegen Real Madrid, Manchester City, FC Barcelona, Tottenham Hotspur en nog een reeks aan andere internationale topclubs.



Maar zijn misschien wel beste optreden ooit in de CL? Dat was in Nederland. November 2012, met Borussia Dortmund tegen Ajax. Een 1-4 zege in de Amsterdam Arena. Götze scoorde en bereidde ook nog drie goals voor als jongen van 20 jaar. Vergelijk het met nu en hij zat die avond qua leeftijd tussen zijn huidige ploeggenoten Noni Madueke en Cody Gakpo in.