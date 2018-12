PSV houdt kleine veertig miljoen euro over aan Champions League-campagne

PSV kreeg voor deelname aan de groepsfase al 27,5 miljoen euro. Via de zogeheten coëfficiëntpremie en het basisbedrag voor deelname (15,25 miljoen euro) was dit bedrag al zeker. Daarnaast kon PSV een kleine vijf miljoen euro incasseren via recettes en pakte PSV 1,8 miljoen aan prijzengeld.

Ook komt er nog een betaling via de marketpool (tv-gelden) van naar schatting drie miljoen euro en volgt mogelijk nog een nabetaling van de UEFA die vele tonnen kan bedragen. Die nabetaling is mogelijk als clubs in de groepsfase vaak gelijkspelen tegen elkaar. De winnaar van een duel in de groepsfase krijgt 2,7 miljoen euro en bij een remise ontvangen beide ploegen 0,9 miljoen. Het resterende geld kan verdeeld worden over alle deelnemende teams.