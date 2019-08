PSV leeft na rust op en kan groepsfase Europa League ruiken

PSV had het in de eerste helft zeker niet makkelijk tegen de Cyprioten. Sterker nog: de ploeg van Mark van Bommel creëerde voor rust geen enkele fatsoenlijke kans en speelde in een te laag tempo om de stugge Cyprioten te verrassen. Wel kreeg PSV een aantal kansen uit standaardsituaties, maar ook daarin was de ploeg vaak slordig. Mohamed Ihattaren, die wederom de rechtsbuiten was, had nog wel een goede vrije trap in huis, alleen Denzel Dumfries kopte de bal net naast het doel. PSV wist voor de rust ook niet meer te scoren.



En Apollon? Dat kreeg nog de beste kans in de eerste helft, nadat aanvoerder Pablo Rosario de bal slordig verspeelde aan Yannis Gianniotas. De Griekse buitenspeler schoot via het been van Timo Baumgartl gevaarlijk op doel, maar keeper Jeroen Zoet redde met zijn been.