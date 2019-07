PSV legt Franse linkspoot Boscagli definitief vast, tot 2023

Bol: Voor goede sprint zat ik niet in de juiste positie

19:57 Cees Bol heeft aan zijn debuut als kopman in een sprintetappe van de Tour de France geen glans kunnen geven. De 23-jarige Zaandammer eindigde in de elfde etappe van Albi naar Toulouse als achtste. ,,Voor een goede sprint zat ik niet in de juiste positie", oordeelde hij na de finish.