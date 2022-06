PSV maakt vorderingen bij huur Braziliaan, ook PSG denkt aan Lewandowski

Van Gaal is positief over Oranje, maar verwacht geen monstersco­re: ‘Polen was mentaal kapot tegen de Belgen’

Een week geleden gaf het Nederlands elftal een show weg in België. Daarna volgde een zege in Wales. Nu wil Oranje het ook laten zien voor eigen publiek in de Nations League. Polen is morgenavond te gast in een uitverkochte Kuip, op wat de KNVB tot ‘Nationale Voetbaldag’ heeft gedoopt.

10 juni