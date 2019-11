PSV met 21 spelers naar Lissabon, geen Afellay, Lato en Teze

Nieuwe wieler­ploeg van Twentse renners Pluimers en Boven doen mee aan Ster van Zwolle

10:22 ENSCHEDE/ZWOLLE - De nieuwe opleidingsploeg van Jumbo-Visma, met de Twentse renners Rick Pluimers en Lars Boven, is een van de deelnemende wielerformaties in de Ster van Zwolle. De openingskoers van het Nederlandse wielerseizoen is de eerste voor de dit jaar opgerichte ploeg.