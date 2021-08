PSV na probleemloze avond tegen Midtjylland nog één horde verwijderd van CL-ticket

Benfica volgende tegenstanderPSV legt volgende week het laatste examen af om dit seizoen de tweede Nederlandse club in de groepsfase van de Champions League te worden. Vanavond vervolgde PSV met een snelheidsbegrenzer de huidige Europese zomertoer, maar won de ploeg wel in de slotfase op bezoek bij FC Midtjylland (0-1).

Door Rik Elfrink



Alleen een Deense dramaserie in vier delen had PSV vanavond nog ellende kunnen bezorgen op weg naar de laatste ontknoping richting de groepsfase van de Champions League. De eerste aflevering van dat kwartet werd nooit voltooid en dus heeft PSV ook de tweede van drie schreden naar de groepsfase van de Champions League met succes afgelegd. Het kon allemaal op z’n elfendertigst. PSV verspilde niet heel veel krachten, was zelf ook niet heel efficiënt en won uiteindelijk in extremis.



PSV wil na een zomerse hink-stap-sprong over twee weken landen in de meest begeerde lotingbak van de UEFA en wacht na twee makkies nu een taak waarbij de ploeg op voorhand niet direct de favoriet is. Benfica is de komende twee weken de tegenstander die mede bepaalt of PSV zich bij de beste 32 teams van Europa mag scharen én een enorm pak bankbiljetten tegemoet kan zien. Vanavond werd in Denemarken wel alvast vijf miljoen euro veiliggesteld, een extra premie die de verliezer van de Champions League-play offs krijgt naast plaatsing voor de groepsfase van de Europa League.

PSV treft Benfica PSV neemt het in de laatste voorronde van de Champions League op tegen Benfica. De Portugese topclub was over twee duels te sterk voor het Spartak Moskou van Quincy Promes en Jorrit Hendrix. Benfica won de return met 2-0, nadat diezelfde uitslag afgelopen week in het voordeel van Benfica werd genoteerd. Bij Benfica speelt oud-Ajacied Jan Vertonghen.

,,We hebben nu drie keer op rij in een topwedstrijd de nul gehouden, dat is erg belangrijk en een goed teken”, zei PSV-trainer Roger Schmidt na afloop tegen SBS6. ,,We hebben vandaag niet ons hoogste niveau gehaald. We creëerden genoeg kansen, maar waren niet efficiënt genoeg. Gelukkig maakten we in blessuretijd toch nog het doelpunt, die verdienden we naar mijn mening ook wel.”

Volledig scherm Cody Gakpo. © AP

Grote jongens

Voor de grote jongens in Europa ligt minimaal zo’n 35 miljoen euro klaar en dat is nogal de moeite. Geld dat PSV aan het eind van de maand ook nog kan gebruiken als een aantal transfers kan worden afgerond. Vanavond werd duidelijk dat PSV een tweetal talentvolle jongeren (Fodé Fofana en Jeremy Antonisse) meerdere jaren gaat vastleggen, maar de club wil meer. Schmidt houdt de druk er intern op en wil met een zo sterk mogelijke selectie het seizoen vervolgen.

Directeur voetbalzaken John de Jong heeft hetzelfde doel en tast in goed overleg met de coach alle potentiële prooien af. Al voor aanvang van het seizoen zei de Eindhovense voetbalbaas dat het mogelijk is dat de transfermarkt dit jaar opnieuw heel laat een ontknoping kent. Vorig jaar kwamen er op de slotdag van de maandenlang durende veiling voor profvoetballers liefst drie nieuwe spelers naar PSV en het is niet uitgesloten dat zich eind augustus opnieuw zo’n scenario ontrolt.

Volledig scherm © EPA

Gezapige exercitie

De selectie van PSV heeft op dit moment heel andere dingen aan het hoofd en speelt zo’n beetje om de drie dagen een wedstrijd. Fit en heel blijven is dan soms belangrijker dan elk duel tot de bodem gaan, waarmee de wat gezapige exercitie van vanavond enigszins verklaarbaar was. Aanvoerder Marco van Ginkel kreeg zoals verwacht grotendeels rust, waardoor ruimte ontstond voor meer speeltijd voor Davy Pröpper. Hij maakte over het geheel geen slechte indruk, maar kon het duel in offensieve zin nooit naar zijn hand zetten. Van Ginkel viel in de slotfase nog wel in en zo kon Schmidt een van zijn andere vedettes (Mario Götze) wat sparen.

Bij PSV was er ook ruimte voor rechtsback Jordan Teze, die de voorkeur kreeg boven de Duitser Phillipp Mwene. Zeker na rust speelde hij een degelijke partij, waarin een paar keer opruimen voldoende was om onheil te voorkomen. Keeper Joël Drommel moest nog een paar keer reddend optreden in een wedstrijd die PSV vorige week al had moeten afmaken, maar ook in Midden-Jutland nooit meer spannend werd. Bruma stelde vlak voor tijd met een prima actie de zege veilig.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.