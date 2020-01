PSV ontvangt 2,5 miljoen euro voor Pereiro, Ben Arfa naar Spanje

In de laatste week van de transfermarkt is Jurich Carolina (21) naar Georgië vertrokken. De linksback, met nog een contract voor anderhalf jaar in Breda, loopt stage bij Saburtalo Tbilisi. Hij heeft daarvoor toestemming gekregen van NAC. Op 10 november 2018 speelde Carolina zijn laatste wedstrijd in clubverband toen NAC met 2-0 onderuit ging bij FC Emmen. De Bossche verhuurperiode van een half jaar begin 2019 werd een ramp voor de verdediger, want namens FC Den Bosch kwam hij geen minuut in actie. Dit seizoen moet Carolina het doen met drie wedstrijden bij Jong NAC. De afgelopen zomer met veel tromgeroffel binnengehaalde aanvaller Andrija Filipovic (22) lijkt terug te keren naar Slovenië. De Kroaat werd vorig jaar door NAC opgehaald bij ND Gorica en kan nu op interesse rekenen van andere Sloveense clubs. Zijn vertrek is een kwestie van tijd. De transfer van Mounir El Allouchi (25) naar Qatar gaat niet door. Gisteren werd bekend dat Al Wakrah, dat ook een oogje had op de Roosendaalse middenvelder, per direct Iliass Bel Hassani overneemt van PEC Zwolle.