PSV pikt Davy Pröpper voor een prikkie op

UEFA-baas verdedigt besluit regenboog­kleu­ren: ‘We willen niet gebruikt worden voor populisti­sche acties’

18:08 Voorzitter Aleksander Ceferin van de Europese voetbalbond UEFA staat achter het verbod van zijn bond om de Allianz Arena in München in de regenboogkleuren te verlichten tijdens het duel Duitsland - Hongarije vanavond. Volgens de Sloveense voorzitter is dat een politieke boodschap tegen een Hongaarse wet.