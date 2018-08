PSV tegen Barça, Spurs en Inter, Ajax loot Bayern, Benfica en AEK

De complete groepsindeling

Groep A: Atlético Madrid, Borussia Dortmund, Monaco, Club Brugge. Groep B: FC Barcelona, Tottenham Hotspur, PSV , Internazionale. Groep C: Paris Saint-Germain, Napoli, Liverpool, Rode Ster Belgrado. Groep D: Lokomotiv Moskou, Porto, Schalke 04, Galatasaray. Groep E: Bayern München, Benfica, Ajax , AEK Athene. Groep F: Manchester City, Sjachtar Donetsk, Olympique Lyon, Hoffenheim. Groep G: Real Madrid, AS Roma, CSKA Moskou, Viktoria Plzen. Groep H: Juventus, Manchester United, Valencia, Young Boys. Eerste ronde is op dinsdag 18 en woensdag 19 september.

18.48 uur: Modric de beste middenvelder

18.39 uur: Oponthoud Ronaldo, boel wordt opgerekt

18.36 uur: de beste verdediger is...

18.26 uur: We gaan nu écht beginnen

Eerste award: beste keeper!

18.14 uur: Ceferin huldigt Beckham

18.11 uur: Ceremonie begonnen

17.54 uur: Legendes ontmoeten elkaar

17.46 uur: Nederlanders in buitenlandse dienst

Welke Nederlanders in buitenlandse dienst zien we komend seizoen in actie in het belangrijkste bekertoernooi. Dit is het lijstje , met daarbij het voorbehoud dat niet alle spelers in de Champions League in actie zullen komen!



Bayern München: Arjen Robben

Manchester City: Philippe Sandler

Manchester United: Tahith Chong

Tottenham Hotspur: Michel Vorm en Vincent Janssen

AS Roma: Justin Kluivert, Rick Karsdorp

Liverpool: Virgil van Dijk, Georginio Wijnaldum

Olympique Lyon: Memphis Depay, Kenny Tete

Club Brugge: Stefano Denswil, Ruud Vormer, Arnaut Danjuma Groeneveld

Galatasaray: Ryan Donk

Internazionale: Stefan de Vrij

Hoffenheim: Justin Hoogma, Joshua Brenet

Rode Ster Belgrado: Lorenzo Ebecilio