PSV wacht bikkelhard gevecht met FC Basel

Door Rik Elfrink



Dankzij een onwaarschijnlijke come­back in eigen huis staat PSV dinsdagavond met een belangrijk voordeel aan de aftrap tegen FC Basel. De Champions Leaguedromen leken vorige week al in rook op te gaan, maar zijn na de 3-2 overwinning in Eindhoven nog intact.



PSV moet in de moeilijke beginfase van het seizoen koste wat het kost zien te overleven in Zwitserland, waar een bikkelhard fysiek én mentaal gevecht wacht. Daarin wil trainer Mark van Bommel een ploeg zien die op beide fronten niets laat liggen. Sterke kerels heeft hij in de alles-of-niets-ontmoeting nodig, benadrukte de trainer na het van Ajax verloren duel om de Johan Cruijff Schaal (0-2).