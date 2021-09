PSV wil in Graz de storm voor zijn en op koers blijven voor overwintering in de Europa League

Video Van Bommel voelt zich bekocht na late penalty: ‘Je kan ook overdrij­ven met die VAR’

7:38 Mark van Bommel voelde zich met VfL Wolfsburg bestolen na het gelijkspel in de Champions League tegen Sevilla (1-1). Zijn ploeg koerste in eigen stadion af op een overwinning, tot de bal enkele minuten voor tijd tot ieders verrassing op de stip ging. ,,Iedereen hier in de zaal, in het stadion en thuis voor de televisie zal het erover eens zijn dat dit geen strafschop was”, mopperde Van Bommel op de persconferentie. ,,Je kan ook overdrijven met die videoscheidsrechter.”