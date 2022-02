PSV zet in Israël de kaarten op Eran Zahavi: ‘Ik geef voor één keer een cadeautje’

Eran Zahavi is morgenavond de spits die voor PSV de kastanjes uit het vuur moet halen in zijn thuisland. Tegen Maccabi Tel Aviv start hij in de basis bij de Eindhovenaren. Normaal gesproken vertelt PSV-trainer Roger Schmidt daags voor de wedstrijd nooit iets over zijn opstelling, maar nu deed hij dat wel.

Zahavi speelt, zo gaf Schmidt aan. ,,Voor één keer geef ik een cadeautje”, zei de coach van PSV met een lach. Hij vindt dat de 34-jarige aanvaller het verdient om te spelen. ,,Eran is een op en top prof en heeft er alles aan gedaan om zijn beste vorm terug te krijgen. Hij kan morgen laten zien wat hij allemaal in huis heeft. We hebben vertrouwen in hem. Eran is geen speler van 22 die in de war raakt van een terugkeer in zijn eigen stadion. Wel kijkt hij er enorm naar uit.”

De Duitse trainer heeft na de 1-0 overwinning van vorige week (vroege goal van Cody Gakpo) vertrouwen in een goede afloop in Tel Aviv, maar gaf ook aan respect te hebben voor de tegenstander. ,,Dat heb ik altijd. We hebben vorige week gezien dat Maccabi een goed team is, maar wij hebben de kwaliteiten om van hen te winnen en door te gaan.”

PSV heeft opnieuw een aantal blessures in het team. Ibrahim Sangaré en Olivier Boscagli keren ten opzichte van vorige week terug in het team, maar Cody Gakpo heeft enkelklachten. ,,Het is niet frustrerend”, zei Schmidt desgevraagd. ,,We focussen ons op de spelers die er wel zijn. Blessures horen helaas soms bij voetbal en we doen er alles aan om ze te voorkomen.”