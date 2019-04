Publiekslieveling Churandy Martina opnieuw naar FBK Games Hengelo

HENGELO - Churandy Martina doet op zondag 9 juni weer mee aan de FBK Games. Het wordt het veertiende optreden van de Nederlandse sprinter in Hengelo. De publiekslieveling komt in actie op de 100 meter.

Aan optredens in Hengelo bewaart de 34-jarige Martina goede herinneringen. Zo liep hij tien jaar geleden het baanrecord van het FBK stadion op de 100 meter van 9,97 seconden. Daarmee was hij de eerste - en nog altijd enige - atleet die ooit onder de 10 seconden in Nederland liep. Zes jaar geleden zette hij ook het baanrecord op de 200 meter met 20,23 seconden razend scherp.

De 34-jarige Martina won al vijf keer de 100 meter én drie keer de 200 meter in Hengelo. Tijdens de 38e editie van de FBK Games komt Martina uit op de 100 meter. De Nederlands kampioen én recordhouder op 100 en 200 meter heeft zijn focus dit jaar gericht op deelname aan de wereldkampioenschappen atletiek, eind september en begin oktober in Doha. Daarvoor moet hij zich nog wel kwalificeren.De WK-limiet is door de Atletiekunie vastgesteld op 10,10 seconde.

Spelen

Martina kan zich dit jaar ook al kwalificeren voor de Olympische Spelen, volgend jaar in Tokio. Het zouden zijn vijfde Spelen worden. Hij stond al in zes (!) olympische finales en wil daar in 2020 graag nog een of meer finales aan toevoegen. Met zijn persoonlijke records van 9,91 op de 100 meter (uit 2012), 19,81 op de 200 meter (2016) en 38,03 op de 4x100 meter estafette (2018) maakt hij daar ook nu weer kans op, vooral ook omdat hij altijd op het juiste moment weet te pieken.

Plezier

Ellen van Langen, verantwoordelijk voor de samenstelling van het atletenveld van de FBK Games, is verguld met de komst van Martina. „Ik vind het altijd weer een plezier om Churandy aan de start van de FBK Games te hebben. Voor het publiek is het fantastisch om zo’n geweldig atleet met zo’n lange staat van dienst aan het werk te zien. De klik die hij maakt met de mensen op de tribune is elke keer weer speciaal om te zien en is echt iets wat alleen Churandy kan.”

Meeting director Hans Kloosterman is vol lof over Martina. „Churandy is een echte publiekslieveling. Als sprinter is hij een fenomeen. Als mens is hij hartelijk. Die combinatie maakt dat hij voor ons altijd een boegbeeld is en ons publiek een brede glimlach bezorgt.”

Kaartverkoop