Publiekslieveling Nick Kyrgios vlak voor Australian Open besmet met corona

Ik wil open en eerlijk zijn naar iedereen. De reden waarom ik me heb teruggetrokken uit het toernooi in Sydney is omdat ik besmet ben met Covid-19. Ik voel me op dit moment prima en vertoon geen symptomen", aldus Kyrgios, die vorige week al een voorbereidingstoernooi in Melbourne oversloeg omdat hij last had van astma. Hij zou maandag in Sydney in de eerste ronde aantreden tegen de Italiaan Fabio Fognini.