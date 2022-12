Puck Pieterse (20) wint op indrukwekkende wijze in Diegem: ‘Ik kreeg een gaatje en ging volle bak door’

Met videoVeldrijdster Puck Pieterse heeft op indrukwekkende wijze de zesde wedstrijd om de Superprestige gewonnen. De 20-jarige Nederlandse reed in het Belgische Diegem weg in de eerste ronde en kwam vervolgens solo over de streep.

Vooraf ging het voornamelijk over de strijd in het klassement tussen de Nederlandse rensters Denise Betsema en Ceylin del Carmen Alvarado. Met nog drie wedstrijden te gaan had Betsema een voorsprong van 1 punt op haar naaste belager, die dinsdag nog in Zolder had gewonnen. Indien Alvarado ook in Diegem zou zegevieren, zou zij de eerste plaats in het klassement overnemen.

Het was echter Pieterse, die dinsdag niet aan de start stond in Zolder, die meteen in de eerste ronde de leiding in de wedstrijd nam. Ze gleed in een van de eerste bochten van het natte parcours nog even onderuit, maar reed vervolgens iedereen uit het wiel. De renster van Fenix-Deceuninck had na de eerste ronde 16 seconden voorsprong op Shirin van Anrooij, Inge van der Heijden en Alvarado, met Betsema vlak daarachter.

Pieterse hield de voorsprong een tijd intact, maar zag halverwege de wedstrijd Van Anrooij naderen. De veldrijdster uit Goes kwam tot 7 seconden, maar wist niet aan te sluiten. Betsema viel intussen weg door een probleem met haar klikpedaal, terwijl Alvarado juist opschoof. Op de streep had Pieterse een voorsprong van 30 seconden op Van Anrooij. Alvarado kwam 32 seconden later als derde over de streep.

Pieterse verklaarde na afloop dat de snelle ontsnapping niet echt gepland was. ,,Maar soms heb ik er zoveel zin in, dan start ik snel en heb ik opeens een gat”, zei ze bij Sporza. ,,Ik merkte dat Van Anrooij in de derde ronde dichtbij kwam en ik twijfelde even of ik moest wachten, maar daarna kreeg ik weer een gaatje en heb ik besloten om volle bak door te gaan.”

