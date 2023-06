Puck Pieterse boekt in Leogang overtuigend tweede wereldbekerzege op mountainbike

Mountainbikester Puck Pieterse heeft voor de tweede keer dit seizoen een wereldbekerwedstrijd gewonnen. De 21-jarige Amersfoortse was van begin tot eind oppermachtig in het Oostenrijkse Leogang en finishte uiteindelijk 38 seconden eerder dan Mona Mitterwallner. De Oostenrijkse hield op haar beurt landgenote Laura Stigger achter zich.

Pieterse kwam al vroeg aan de leiding. In de eerste ronde kwam Alessandra Keller uit Zwitserland nog even langszij, maar vervolgens nam Pieterse weer over en bouwde haar voorsprong uit. Aanvankelijk was landgenote Anne Terpstra nog haar belangrijkste uitdager, maar de 32-jarige Nederlandse moest uiteindelijk genoegen nemen met de achtste plek.

Het warme weer viel Pieterse zwaar. ,,Halverwege was ik al helemaal op”, reageerde de renster van Alpecin-Deceuninck. ,,Maar ik moest door. Op een paar klimmetjes probeerde ik echt gas te geven en tussendoor wilde ik waar mogelijk wat rust pakken. Gelukkig was het genoeg. In het begin had ik een klein gat, maar dat bleef maar groeien. Mijn vorm is goed.”

Pieterse verraste vorige maand bij haar debuut in de wereldbeker met de zege in het Tsjechische Nove Mesto. Haar doel is volgend jaar meedoen op de Olympische Spelen van Parijs.

Wereldkampioene Pauline Ferrand-Prévot uit Frankrijk, vrijdag nog winnares van de shortrace, eindigde in Leogang op een teleurstellende zevende plek. Anne Tauber eindigde als derde Nederlandse op de veertiende plek.

Demi Vollering tweede in tijdrit Ronde van Zwitserland

Demi Vollering is in de tweede etappe van de Ronde van Zwitserland als tweede geëindigd. De Nederlandse, die uitkomt voor Team SD Worx, was in de 25,7 kilometer lange tijdrit van Sankt Gallen naar Abtwil 8 seconden langzamer dan haar Zwitserse ploeggenote Marlen Reusser. De Italiaanse Elisa Longo Borghini werd derde op 16 tellen van Reusser, die de leiding in het algemeen klassement overnam van de Hongaarse Blanka Vas. Vas fietst ook voor SD Worx.

Het was de vierde seizoenszege voor Reusser, die in het voorjaar Gent-Wevelgem won. De Nederlandse ploeg SD Worx is nu al twintig koersdagen op rij ongeslagen en staat dit jaar al op 35 profzeges.

In tegenstelling tot de Ronde van Zwitserland voor mannen gaat de vrouweneditie nog twee dagen door. Zowel maandag als dinsdag staat een heuvelachtige etappe op het programma.