Puck Pieterse voert sterke Nederlandse lichting mountainbikesters aan bij WK

,,Nederland heeft nog nooit zo’n sterk presterende lichting vrouwen gehad in de geschiedenis van het mountainbiken. We hebben normaliter vier sterke troeven, van wie Fem van Empel heeft aangegeven niet te rijden in Schotland, omdat ze zich gaat voorbereiden op haar veldritseizoen. Pieterse is dit seizoen van zeer hoog niveau en zal - als ze die vormpiek kan doortrekken naar deze WK - voor de titel kunnen gaan”, aldus bondscoach Gerben de Knegt.