Puck Pieterse zevende bij mountainbiken in Tsjechië, Milan Vader finisht als 37ste bij rentree

LIVE eredivisie | Cillessen ontsnapt tegen Twente aan nieuwe fout, Schöne mist grote kans in eerste minuut

NEC liep vorige week door een flinke blunder van Jasper Cillessen met een thuisnederlaag tegen Heerenveen (2-3) een tik op in de jacht op deelname aan de play-offs voor Europees voetbal. Vandaag gaan de Nijmegenaren op bezoek bij FC Twente, dat al zeker is van de play-offs. De aftrap in de Grolsch Veste is om 20.00 uur, volg de ontwikkelingen in ons liveblog.