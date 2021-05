Puike prestatie waterpoloërs Het Ravijn: halve finale beker

Volledig scherm Bas ter Brake opende voor Het Ravijn de score in Utrecht tegen UZSC. © Marcel ter Bals

In het Utrechtse zwembad De Krommerijn trof Het Ravijn een tegenstander die in poule B al zeker was van een plek in de halve finales. Door de zege zaterdag op De Ham (14-8) had de ploeg van trainer Roeland Spijker zich al geplaatst bij de laatste vier. Voor UZSC stond er dus niets meer op het spel tegen een getergd Het Ravijn, waarvan oefenmeester Ron Loos een dag eerder nog zei dat de afgelopen week alles in het teken stond van de ontmoeting tegen UZSC.

Comfortabele voorsprong

De waterpoloërs gingen zondag met maar één opdracht het Utrechtse badwater in: winnen van UZSC. Met de hete adem in de nek van het Amersfoortse ZPC - de nummer drie van de poule met een punt minder - was alleen winst van Het Ravijn goed voor een plaats in de halve finales van het bekertoernooi. Na de openingstreffer van UZSC (via Benjamin Hoepelman) trok Het Ravijn het spel naar zich toe en dicteerde de Nijverdalse eredivisionist in de eerste twee periodes van de wedstrijd. De ploeg liep uit naar een comfortabele voorsprong van 7-2 bij rust.

Drie tegentreffers op rij

In de derde periode leek Het Ravijn te moeten betalen voor hun manier van spelen, want met drie tegentreffers op rij van Hoepelman wist UZSC de achterstand te verkleinen tot 5-7. Het Ravijn kwam er niet meer aan te pas en moest zelfs ook nog het zesde doelpunt van de gastheren incasseren: 6-7. Jorrit Aanstoot wist daarna voor zijn tweede maal het net te vinden en gaf de Nijverdallers weer wat lucht: 6-8. Dat was van korte duur, want met een stand van 7-8 eindigde de derde periode.

Marge verkleinen

Het was Bas ter Brake die met zijn derde treffer Het Ravijn bij de start van de laatste periode op een 9-7 voorsprong bracht. Wie anders dan Benjamin Hoepelman wist de marge weer te verkleinen: 8-9. Met nog 3,5 minuut zuivere speeltijd te gaan tekende Emiel Wouters voor zijn tweede treffer, waarmee hij de voorsprong weer op twee doelpunten bracht. Ook Sander Veltkamp, die zaterdag tegen laagvlieger PSV nog ontbrak, gooide voor zijn tweede keer raak en zette een stand van 8-11 op het scorebord.

BIllenknijpen

Met nog iets meer dan een minuut te gaan, leek de overwinning voor Het Ravijn al binnen te zijn. Toch werd het nog billenknijpen in Utrecht na twee tegentreffers van UZSC (10-11), waaronder eentje van natuurlijk kwelgeest Hoepelman. Het Ravijn gaf de zege echter niet meer uit handen en plaatste zich voor de halve finales van het bekertoernooi.

AZC

UZSC eindigde in poule B als koploper met 15 punten uit zes wedstrijden. Het Ravijn is tweede geworden met een punt minder, maar met een punt meer dan de nummer drie ZPC. De ploeg uit Amersfoort won met 19-9 van PSV, maar grijpt naast een plek in de volgende bekerronde. Het Ravijn moet het in de halve finales opnemen tegen de ongeslagen koploper AZC, dat zondag in eigen huis met 15-8 afrekende met Schuurman BZC.

UZSC - Het Ravijn 10-11

Periodestanden: 2-3, 2-7, 7-8, 10-11

Scores Het Ravijn: Bas ter Brake 3, Yoran Loos 2, Jorrit Aanstoot 2, Emiel Wouters 2, Sander Veltkamp 2.