Pupil marathonploeg Anema vertrekt naar kamp van ‘vijand’

Hoolwerf geldt als een groot talent in het marathonschaatsen en kwam de afgelopen vijf jaar op het hoogste niveau uit voor de ploegen van Anema. Eerst Team Tjolk, daarna Royal A-ware. Dit schaatsseizoen schreef hij nog het eindklassement van de vierdaagse Trachitol Trophy op zijn naam. In zijn debuutjaar, in 2014, won hij als tiener al meteen twee wedstrijden. ,,Hij is al een gearriveerde winnaar, maar blijft een megatalent’’, zegt AB Vakwerk-ploegleider Roy Boeve. Die is erg blij met de komst van Hoolwerf. ,,Ik denk dat hij zich bij ons verder kan ontwikkelen als een sterke persoonlijkheid op en rond het ijs.’’