‘Pusic staat komend seizoen niet meer voor de groep in Enschede’

Deze week: FC Twente is terug in de Eredivisie. De vraag is hoe dat is gelukt, aangezien het eigenlijk al een tijdje niet meer boterde tussen trainer en spelersgroep. Hoe moet het nu verder? Heracles staat ondertussen gewoon knap zesde in de Eredivisie. Door de titelrace van FC Twente was de aandacht voor de Almeloërs even wat minder in de regio. Hoe denkt de club daar ook?