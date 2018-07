'Qatar betaalde oud-CIA-agenten om WK-concurrenten zwart te maken'

Dumoulin: Ongeloof­lijk, ik ga hier heel hard van genieten

28 juli Tom Dumoulin heeft de afsluitende tijdrit in de Tour de France gewonnen. Hij was uiteindelijk net een seconde sneller dan Chris Froome. Dat verbaasde Dumoulin zelf ook. ,,Kun je dit geloven? Ik had dit echt even nodig."