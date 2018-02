Qualifier Basic verrast met toernooizege in Sofia

De tennisser uit Sarajevo, nummer 129 van de wereld, bereikte het hoofdtoernooi in Sofia met twee zeges in de kwalificaties. Basic versloeg in het hoofdschema eerst drie Duitsers en verraste in de halve finales de als eerste geplaatste Stan Wawrinka. Met Copil trof hij in de eindstrijd ook een verrassende tegenstander. De 27-jarige Roemeen, 93e op de wereldranglijst, had in de eerste ronde Robin Haase verslagen.