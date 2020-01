Quick’20 na dit seizoen al naar zaterdagvoetbal

Nog even en de finish lonkt in Dakar Rally voor Mirjam Pol

10:31 ENSCHEDE/SHUBAYTAH - Nog drie etappes en dan zit de Dakar Rally er op. De finish is in zicht voor de Bornse motorrijdster Mirjam Pol, maar opperste concentratie blijft geboden in de Saoedi-Arabische woestijn.