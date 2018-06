Quick-Step wint Hammer Series in Limburg

Mitchelton-Scott eindigde op 36 seconden als tweede. LottoNL-Jumbo kwam als derde over de meet op 58 seconden van Quick-Step, vlak voor Bahrain.



Mitchelton-Scott was de snelste van de dag over de drie rondes van 12,4 kilometer rond Sittard, maar de Australische ploeg kon de achterstand op Quick-Step niet meer goedmaken. Mitchelton had een dag eerder ook het tweede onderdeel van de Hammer Series, de sprintkoers gewonnen. De ploeg had echter de eerste dag veel achterstand op de Belgische formatie opgelopen.